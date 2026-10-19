Psg, Luis Enrique: "Non è una finale, ma... Sono tifoso del Barcellona"

"Non è una finale ma siamo tra le squadre favorite. Il Barça ancora imbattuto una motivazione in più per essere la prima squadra che li supera in stagione. Sono tifoso del Barcellona, squadra unica, la più simile al Psg attuale". Così il tecnico del Psg, Luis Enrique, alla vigilia del big match di Champions contro la sua ex squadra del Barcellona. "Sono molto unito al Barça ma sono l'allenatore del Psg. Detto questo, vedo tutte le partite del Barcellona come tifoso, non come allenatore, e casualmente mi trovo a giocarci contro quasi ogni anno, cosa che all'inizio non mi piaceva e mi pesava. Ora sto iniziando ad abituarmi e intendo approcciarmi con il massimo impegno alla partita contro una squadra molto diversa dalle altre, unica, una squadra che gioca a calcio come noi, che ha giocatori di grande qualità, che ha uno spirito sportivo con valori molto chiari, valori che amo. Una squadra che per me è la più simile al Psg di oggi. Detto questo, mi piacerebbe vincere perché sono competitivo e sono ancora più motivato ad affrontare un club così importante per me e in cui mi sono sentito così importante", ha aggiunto.