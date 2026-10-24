Nicola: "Con il Genoa corti e compatti, siamo ancora ultimi'

"La vittoria con il Napoli ci gratifica, ma prima di parlare di risultati dobbiamo concentrarci sul processo di lavoro che ci porta a essere competitivi. Siamo ultimi e sappiamo che dobbiamo offrire una prestazione adeguata sia per l'ambiente sia per la qualità dell'avversario". Davide Nicola tiene alta la tensione alla vigilia dello scontro diretto che vedrà il Venezia impegnato a Marassi contro il Genoa. Dopo il successo all'esordio sulla panchina arancioneroverde, il tecnico cerca conferme in una sfida delicatissima per la classifica. "Dobbiamo imparare a essere corti e compatti sia quando difendiamo sia quando attacchiamo - spiega -. Questi comportamenti devono diventare automatici. Non posso chiedere tutto subito ai ragazzi, ma ogni settimana dobbiamo progredire". Il Genoa rappresenta un banco di prova impegnativo: "È una squadra di livello, con un allenatore molto competente, con giocatori di qualità soprattutto sulla trequarti e in attacco. Troveremo un ambiente difficile, ma abbiamo i mezzi per competere".