De Bruyne e non solo: i sette cambi ruolo più celebri della carriera di Allegri

Kevin De Bruyne regista è solo l'ultima delle intuizioni di Massimiliano Allegri. Contro il Bodø/Glimt, il tecnico toscano ha sfoderato una delle sue mosse più peculiari. Il cambio ruolo. Stavolta è toccato al belga, che da playmaker ha servito anche un assist millimetrico a Scott McTominay nella vittoria per 4-3. Una prestazione a tutto tondo quella dell'ex Manchester City: due grandi occasioni create, otto recuperi e 59 passaggi riusciti su 65. Insomma, una classica giornata in ufficio per quello che è stato per anni uno dei pupilli di Pep Guardiola. Ora con Max, KDB è passato dal giocare fantasista dietro la punta, posizione che predilige, a vertice basso con due mezze ali come lo scozzese e Zambo Anguissa.