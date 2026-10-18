Napoli, i tifosi rimpiangono Juan Jesus che sui social attacca: "Per Manna e AdL ero troppo vecchio"

Polemiche sui social nelle ore seguenti alla vittoria del Venezia sul Napoli. Tanti tifosi azzurri hanno commentato il post social di Juan Jesus sottolineando quanto il brasiliano ex Inter manchi ai partenopei azzurri. Sotto al commento di un tifoso che ha scritto "Potevi benissimo giocare tu, sarai sempre un giocatore del Napoli", è arrivata la puntuale risposta del centrale con tanto di frecciata: "Chiedi a De Laurentiis e Manna perché per loro ero troppo 'vecchio'". Juan Jesus ha lasciato il Napoli lo scorso giugno dopo il mancato rinnovo del contratto a 35 anni.