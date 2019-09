Hirving Lozano si è già ambientato a Napoli. "Sono molto contento e felice di essere qui e giocare per il Napoli - ha spiegato a ESPN -. E' stato meraviglioso per me a livello sportivo e familiare". "Lo spogliatoio è come una famiglia, sono tutti ragazzi fantastici - ha aggiunto -. Parlo di più con gli spagnoli chiaramente, ma anche con Mertens, Insigne, tutti". Poi sull'esordio e la sfida col Liverpool: "Mi avevano detto dell'atmosfera, giocare al San Paolo è fantastico - ha concluso -. Liverpool? E' una gara difficile, loro sono una grande squadra, campioni in carica, lo viviamo al massimo, seguendo il mister al meglio".