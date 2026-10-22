Napoli e Coca Cola, le lattine in edizione limitata per il centenario

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Siamo molto orgogliosi che un brand globale come Coca-Cola abbia scelto di dedicare un’intera collezione al nostro Club in occasione del Centenario. Le otto lattine celebrative raccontano la storia del Napoli attraverso i suoi simboli e i suoi momenti più significativi, offrendo ai tifosi un ricordo da condividere e conservare. Un progetto che dà ulteriore valore alla nostra partnership e celebra il legame tra il Club, la città e la sua gente, inserendosi nel programma di celebrazioni del Centenario, avviato il 1° agosto e destinato a proseguire con altre iniziative speciali nel corso della stagione”.