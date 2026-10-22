Napoli e Coca Cola, le lattine in edizione limitata per il centenario

22 Ott 2026 - 12:24
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© sscnapoli.it

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SSC Napoli e Coca-Cola presentano la Coca-Cola SSC Napoli Limited Edition, una collezione esclusiva di otto lattine celebrative dedicate al Centenario del Club. Disponibile in tutta la Campania presso supermercati, ipermercati, bar, ristoranti e hotel, l’edizione limitata rende omaggio a cento anni di storia azzurra e al legame tra la squadra, la città e i suoi tifosi.

L’iniziativa arricchisce la partnership tra SSC Napoli e Coca-Cola, Global Soft Drink Partner e Global Training Kit Partner del Club fino alla stagione 2027/28, attraverso una collezione che unisce la passione sportiva ai momenti di condivisione.

Gli otto design ripercorrono le tappe e i simboli della storia azzurra: dalle Origini, con l’anno di fondazione 1926 e il claim “Pe’ cient’anne”, ai quattro Scudetti, ciascuno protagonista di una lattina dedicata. Completano la collezione l’omaggio a Diego Armando Maradona, attraverso l’iconico numero 10, l’Era della Rinascita, accompagnata dal messaggio “Forza Napoli Sempre”, e il Centenario, espressione di una storia che continua a unire generazioni di tifosi.

Oltre alle otto lattine, nel canale Horeca saranno disponibili anche due bottiglie in vetro celebrative dell’anniversario con la grafica dedicata a Diego Armando Maradona e al Centenario.

Le confezioni in edizione limitata saranno disponibili sul mercato fino a marzo 2027.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Siamo molto orgogliosi che un brand globale come Coca-Cola abbia scelto di dedicare un’intera collezione al nostro Club in occasione del Centenario. Le otto lattine celebrative raccontano la storia del Napoli attraverso i suoi simboli e i suoi momenti più significativi, offrendo ai tifosi un ricordo da condividere e conservare. Un progetto che dà ulteriore valore alla nostra partnership e celebra il legame tra il Club, la città e la sua gente, inserendosi nel programma di celebrazioni del Centenario, avviato il 1° agosto e destinato a proseguire con altre iniziative speciali nel corso della stagione”.

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia: “Le passioni più grandi sono quelle che riescono a diventare parte della vita delle persone, accompagnandole nel tempo e creando legami che attraversano le generazioni. Con la Coca-Cola™ SSC Napoli Edition abbiamo voluto celebrare proprio questo: la capacità di una comunità di riconoscersi in una storia comune e continuare a scriverla ogni giorno. Questa collezione per noi rappresenta un modo concreto per rinnovare il legame con il territorio campano e rendere omaggio a una delle tifoserie più appassionate al mondo, trasformando cento anni di emozioni in qualcosa da ricordare, condividere e collezionare”.

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