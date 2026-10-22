Napoli, Allegri recupera Vergara: l'azzurro si è allenato in gruppo

Il Napoli comincia a svuotare la sua infermeria. A due giorni dal derby del Sole contro la Roma, Allegri ritrova pedine importanti per il suo scacchiere. L'infortunio rimediato in Nazionale sembra messo alle spalle per Antonio Vergara. Il classe 2002 si è allenato regolarmente in gruppo nella sessione odierna. La notizia arriva dal report pubblicato dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico. Vergara si è allenato con il gruppo."