Monza, Juric: "Possiamo migliorare la classifica, sono ottimista"

"Possiamo migliorare la classifica. Sono ottimista. Paghiamo un po' il prezzo di dover inserire bene tutti i ragazzi e metterli nelle condizioni di rendere al meglio": il tecnico del Monza Ivan Juric alla vigilia del match contro il Cagliari di lunedì sera si dice ottimista sul futuro della squadra brianzola. Per far bene contro il Cagliari però servirà massima attenzione: "Il Cagliari subisce tanti tiri, ma difende con grande qualità. L'equilibrio è fondamentale, ma soprattutto la disciplina tattica e la lettura delle situazioni. Le letture e marcature preventive sono importantI e vanno trovate col lavoro, occorre tempo per trovare i giusti automatismi". Infine su Dani Mota: "Deve continuare così. Ha qualità, soprattutto umane, si sacrifica e deve allenarsi il più forte possibile, dando sempre il meglio".