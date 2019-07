Mondiali femminili: gli Stati Uniti volano in finale, Inghilterra battuta 2-1

02/07/2019

Inizio pazzesco degli Stati Uniti, come spesso è capitato al Mondiale. Al 4’ tunnel ubriacante di Heath che mette in mezzo: le Leonesse si difendono, poi Morgan spara alto da buona posizione. Al 10’ arriva il meritato vantaggio degli States: azione stupenda, con Morgan che fa il velo per Heath che crossa dalla destra un pallone docile per Press, che appoggia in rete con un gran colpo di testa. È il sesto gol segnato nei primi 15 minuti in questa manifestazione dalle americane. Tuttavia, 9 minuti più tardi, l’Inghilterra perviene subito al pareggio: dalla sinistra Mead pesca alla perfezione White che insacca sul secondo palo col destro sottomisura. Inglesi che segnano alla loro prima vera occasione da gol. Gli Usa tornano macinare gioco e, dopo una conclusione di Dunn parata da Telford, tornano avanti alla mezz’ora: questa volta è Morgan sempre di testa ad anticipare Stokes sul cross di Suerbrunn. Il primo tempo si conclude con un tiro di Ertz che termina alto.



A inizio secondo tempo Naether blocca la rovesciata di White, poi Scott rischia tantissimo con un’entrata su Morgan ma, secondo l’arbitro Alves Bautista, non c’è calcio di rigore a favore degli Stati Uniti. Al 60’ Press spreca una clamorosa occasione per chiudere definitivamente il match: Telford perde ingenuamente palla, ma l’attaccante americana spara incredibilmente fuori da ottima posizione. La classica legge del gol sbagliato, gol subìto sembra trovare piena applicazione al 67’, quando White segna agevolmente la doppietta; il tutto, però, viene annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico della centravanti sulla sponda di Scott. La ripresa vede comunque un’Inghilterra decisamente più volitiva, che va vicinissima alla rete del pareggio all’80’: pallone di Stoke per White che cicca il pallone, ma il Var assegna il rigore alle inglesi perché l’attaccante era stata sbilanciata da Sauberbrunn. Dagli 11 metri si presenta la capitana Houghton, che calcia male e debolmente; Naether arpiona il penalty. La partita di fatto finisce qui. Anche perché all’87’ viene espulsa Bright per un brutto fallo. Gli Stati Uniti d’America volano per la quinta volta (la terza consecutiva) in finale di Coppa del Mondo, dove affronteranno una tra Olanda e Svezia.