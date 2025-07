Milan, rifinitura a Singapore in vista dell'Arsenal

È iniziata con una seduta di allenamento mattutina in hotel la seconda giornata del Milan a Singapore. Nel pomeriggio i calciatori Pulisic e Tomori hanno visitato una terrazza panoramica con vista sulla città stato per una speciale sessione di photoshoot con una testata locale. I due si sono poi uniti a Pavlovic e Gabbia per partecipare a un evento targato Puma, dove hanno interagito con gli oltre 150 tifosi presenti. Alle 19.15 al Bishan Training Center i Rossoneri hanno svolto la rifinitura in vista della gara contro l'Arsenal in programma domani, mercoledì 23 luglio alle ore 19.30 presso il National Stadium di Singapore. A dirigere l'incontro sarà Jansen Foo, assistito da Andy Tan e Abdul Hannan, quarto ufficiale Abirami Naidu. Al termine dell'allenamento, aperto a tifosi e media, animati dalla mascotte Milanello, la squadra agli ordini di Max Allegri ha fatto rientro in hotel accolta dal consueto e familiare calore dei supporter presenti.