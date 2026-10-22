Milan, per Chukwueze rischio lungo stop. Sospiro di sollievo per Gonçalo Ramos

Arrivano gli esiti degli esami per l'esterno e il bomber portoghese: Samu verrà rivalutato tra 10/15 giorni, escluse lesioni invece per l'ex Psg

22 Ott 2026 - 16:27
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Samuel Chukwueze dal Villarreal per 21 mln  © Getty Images

Samuel Chukwueze dal Villarreal per 21 mln  © Getty Images

Sono ore di grande apprensione in casa Milan per le condizioni di Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze. L'esterno nigeriano è stato visto da uno specialista per il problema all'anca e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Previsto un nuovo controllo tra 10-15 giorni. Il rischio concreto è che se il trattamento prescritto non dovesse dare risultati il nigeriano sarebbe costretto a finire sotto i ferri e lo stop potrebbe prolungarsi molto.
Sospiro di sollievo invece per Gonçalo Ramos: il portoghese si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'affaticamento accusato al polpaccio sinistro: la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Nessuna lesione, quindi il 9 rossonero sarà sicuramente al centro dell'attacco nel derby di sabato 31 contro l'Inter. 

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