Milan, per Chukwueze rischio lungo stop. Sospiro di sollievo per Gonçalo Ramos

Sono ore di grande apprensione in casa Milan per le condizioni di Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze. L'esterno nigeriano è stato visto da uno specialista per il problema all'anca e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Previsto un nuovo controllo tra 10-15 giorni. Il rischio concreto è che se il trattamento prescritto non dovesse dare risultati il nigeriano sarebbe costretto a finire sotto i ferri e lo stop potrebbe prolungarsi molto.

Sospiro di sollievo invece per Gonçalo Ramos: il portoghese si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'affaticamento accusato al polpaccio sinistro: la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Nessuna lesione, quindi il 9 rossonero sarà sicuramente al centro dell'attacco nel derby di sabato 31 contro l'Inter.