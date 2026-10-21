Milan, Loftus-Cheek: "Vogliamo arrivare tra le prime quattro, ci stiamo adattando ad Amorim"

"Ogni allenatore ha il suo stile di gioco e i principi che vogliono mandare alla squadra. Il mister ama avere il possesso della palla, e credo che anche noi possiamo avere le giuste caratteristiche per mettere queste idee in pratica. Ci stiamo adattando al suo gioco, e credo che il momento della squadra sia molto positivo". Così il rossonero Ruben Loftus-Cheek, a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League contro gli inglesi del Bournemouth.
"Vogliamo arrivare nelle prime quattro, abbiamo il talento per riuscirci. Il Milan è un club con una storia enorme e i tifosi pretendono vittorie e prestazioni e vogliamo loro regalare trofei. Con un nuovo allenatore stiamo iniziando a costruire qualcosa, tutti vogliono risultati fin da subito ma non sempre si può e dobbiamo rispettare questo aspetto. Ci saranno alt e bassi ma dobbiamo lavorare sodo", ha aggiunto.
Quanto al match "il Bournemouth non ha iniziato bene in Premier ma il suo stato di forma in Europa League è buono. Si giocherà in un'atmosfera difficile, sarà una partita dura alla quale dobbiamo presentarci fiduciosi e umili".