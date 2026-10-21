Milan, Loftus-Cheek: "Vogliamo arrivare tra le prime quattro, ci stiamo adattando ad Amorim"

"Vogliamo arrivare nelle prime quattro, abbiamo il talento per riuscirci. Il Milan è un club con una storia enorme e i tifosi pretendono vittorie e prestazioni e vogliamo loro regalare trofei. Con un nuovo allenatore stiamo iniziando a costruire qualcosa, tutti vogliono risultati fin da subito ma non sempre si può e dobbiamo rispettare questo aspetto. Ci saranno alt e bassi ma dobbiamo lavorare sodo", ha aggiunto.