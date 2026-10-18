Ramos, ora tocca a te: serve la svolta per sfatare il (clamoroso) tabù Atalanta

Nelle ultime uscite contro Juventus, Lazio e Lecce, il portoghese non è mai riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Le colpe, tuttavia, non sono da imputare all'impegno: Ramos si è sempre speso molto nel pressing e nella corsa per i compagni, finendo però isolato e troppo lontano dalle zone calde dell'area di rigore.