Meccanismi perfetti e carattere da grande squadra: il sogno di questa Lazio può durare a lungo

Il lavoro di Gattuso non solo sta portando punti, ma sta anche valorizzando in maniera evidente alcuni giocatori reduci da stagioni discutibili. Più di tutti Frattesi, che non segna più con la frequenza delle prime giornate ma svolge compiti fondamentali per il funzionamento della squadra. Come lui, anche Taylor sta vivendo il suo periodo migliore: anche con Sarri aveva mostrato molte delle sue qualità, ma ora le sta esternando praticamente tutte. Nuno Tavares è tornato a essere l'uragano che si abbatte sulla fascia sinistra, magari contro il Parma un po' meno che a Torino, ma sempre con autorità e continuità. Isaksen è on fire, Zaccagni sta raggiungendo la definitiva maturità anche dal punto di vista del carisma. Provstgaard e Sutalo non sbagliano quasi mai. Tutto positivo quello che si può dire di questa Lazio e del suo allenatore, anche se la classifica lo è ancora di più. E può esserlo a lunga scadenza.