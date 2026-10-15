Caso Manchester City, la Premier accelera: c'è la data del verdetto

A rendere la vicenda politicamente delicata sono i rapporti tra il club e Andy Burnham, primo ministro britannico, che ha dovuto chiarire i suoi contatti con il presidente del City, Khaldoon Al Mubarak. In precedenza, aveva parlato di un solo incontro formale. Le informazioni successivamente rese pubbliche dalla Greater Manchester Combined Authority hanno però documentato una rete di contatti più ampia: almeno sei occasioni tra incontri, conversazioni e impegni legati anche a visite ufficiali all'estero, secondo le ricostruzioni dei media britannici.