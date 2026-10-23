Malagò si tessera dopo le polemiche: sarà dirigente accompagnatore all'Aniene calcio a 5

Dopo le polemiche e le questioni legali che hanno portato al commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. La Lega di A ha ribadito il suo pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale nell'assemblea del prossimo 14 dicembre. Il Canottieri Aniene, di cui Malagò è presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio in questa stagione e con il calcio a 5 partecipa al campionato di serie D. La mossa di Malagò, attuale commissario della Figc, è stata necessaria in vista delle elezioni federali previste per il prossimo 14 dicembre.