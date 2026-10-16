Livorno, Regazzetti si opera per un tumore. Lucarelli: "Attacchi ignobili, mi vergogno"

La realtà è diversa e di quelle che non ti auguri mai: Regazzetti infatti, si è dovuto operare dopo aver scoperto di avere un tumore ai testicoli. Una brutta notizia che Alessandro Lucarelli, ds del club militante nel girone B di Serie C ha reso pubblica per stoppare le illazioni e fare chiarezza: "Avrei evitato di trovarmi qui ma adesso devo farlo - ha esordito l'ex difensore in conferenza stampa -. Quello che non sanno coloro che hanno commentato in questo modo è che poco prima della partita contro la Pianese Samuele, e così noi, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli. Potete solo immaginare cosa significhi per un ragazzo ricevere una notizia del genere. Nonostante questo Samuele ha deciso di continuare ad allenarsi e a giocare fino al giorno dell’operazione che è stata eseguita lunedì. Ora è a casa i tempi di recupero non sono importanti, ciò che conta è che il problema sia stato risolto quando Samuele sarà pronto noi saremo qui ad aspettarlo".