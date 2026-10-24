Lecce, per Ilic necessario l'intervento chirurgico

24 Ott 2026 - 12:12
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Si complica ulteriormente la situazione sanitaria in casa Lecce. Il centrocampista Ivan Ilic, già ai box per un infortunio muscolare rimediato nella gara contro il Bologna, è stato sottoposto a ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro, con lesione parziale del tendine. Ilic martedì prossimo si sottoporrà a un intervento chirurgico presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal prof. Lasse Lempainen. Per il calciatore si allungano ancora i tempi di recupero, con il 2026 che può ritenersi concluso. 

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