Lecce, per Ilic necessario l'intervento chirurgico

Si complica ulteriormente la situazione sanitaria in casa Lecce. Il centrocampista Ivan Ilic, già ai box per un infortunio muscolare rimediato nella gara contro il Bologna, è stato sottoposto a ulteriori approfonditi esami strumentali che hanno confermato la lesione miotendinea del retto femorale sinistro, con lesione parziale del tendine. Ilic martedì prossimo si sottoporrà a un intervento chirurgico presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), che verrà eseguito dal prof. Lasse Lempainen. Per il calciatore si allungano ancora i tempi di recupero, con il 2026 che può ritenersi concluso.