Lazio, Inzaghi avvisa il Torino: “Faremo il massimo per onorare il campionato”

"Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, prova a tranquillizzare il fratello Pippo in vista del recupero di domani all'Olimpico contro il Torino che potrebbe decidere la corsa salvezza. Il Benevento spera in una vittoria biancoceleste per giocarsi tutto all’ultima partita e la Lazio è in carca di rivincite.

Getty Images