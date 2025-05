"Non abbiamo rimpianti, la squadra è venuta qui con personalità facendo un buon calcio e creando le occasioni migliori. Prendiamo quello che la squadra ha fatto". Così l'allenatore della Lazio Marco Baroni commenta a Sky Sport il pareggio contro l'Inter in campionato. "Faccio i complimenti ai ragazzi perchè abbiamo giocato contro la squadra più forte, ancora in corsa per il campionato e in finale di Champions. Posso solo fare complimenti ai ragazzi", ha aggiunto.