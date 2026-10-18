Lang-Allegri, ancora tensioni: a Venezia l'olandese si arrabbia per il mancato ingresso e interrompe il riscaldamento

Nuovo caso Noa Lang all'orizzonte? Stando a quanto rivelato da DAZN, l'olandese non avrebbe preso di buon grado il mancato ingresso in campo a Venezia e la contestuale scelta di Allegri di mandare in campo Alisson Santos. Una mossa che avrebbe indotto l'ex Galatasaray a interrompere il riscaldamento, venendo poco dopo redarguito da Anguissa.
Da verificare quali saranno le conseguenze per un Lang recidivo, essendo già stato escluso dai convocati per l'Arsenal a inizio settembre a causa di un comportamento poco consono verso Antonio Vergara. Ennesimo segnale, questo, di uno spogliatoio partenopeo che ribolle.