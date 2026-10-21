L'Italia torna a ruggire in Champions: arrivano quattro vittorie su quattro | La classifica aggiornata

Dopo una seconda giornata da incubo, il calcio italiano torna a sorridere in Champions League. Sì perché tutti i club della nostra Serie A impegnati nella terza giornata del massimo torneo continentale hanno centrato il successo. Di questi ben tre, ossia Napoli, Como e Roma hanno siglato ben quattro gol. Ne è bastato uno all'Inter contro lo Shakhtar Donetsk, con i nerazzurri bravi a vincere nonostante l'espulsione di Bastoni. Vittorie che permettono all'Italia di migliorare la propria posizione nel Ranking Uefa (dato importante per portare una quinta squadra in Champions nella prossima stagione, sotto la classifica aggiornata). Nella classifica generale della Champions il Como è nono con 6 punti: seguono Roma (4), poi Inter e Napoli con 3 punti.