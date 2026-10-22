L'Argentina esalta Nico Paz: "Show con il 10 e l'Albiceleste lo aspetta"

22 Ott 2026 - 12:10
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Nico Paz © Getty Images

Nico Paz © Getty Images

"Due gol spettacolari e un assist con il Como. Nico Paz brilla in Europa, indossando la maglia numero 10, una casacca che in nazionale è attualmente in cerca di un proprietario". L'Argentina esalta l'attaccante della squadra di Cesc Fabregas e dopo la doppietta-show contro il Manchester United "è destinato a diventare una figura chiave nel processo di rinnovamento attualmente guidato da Scaloni". I media di Buenos Aires esaltano le qualità del 22enne, "autore di due gol spettacolari e un assist: giocate decisive, una prestazione da maestro". Che fa scattare il confronto con Leo Messi, di cui Paz viene indicato come l'erede e non solo in Argentina. "Ha disegnato una traiettoria a giro col sinistro - scrive Il Clarin -, una conclusione che ha ricordato tanti gol di Lionel Messi". Con alcune differenze (anche fisiche, con il 22enne del Como più alto di 16 cm): "Messi è capace di muoversi in uno spazio grande quanto una piastrella come se avesse a disposizione un'intera stanza - l'analisi degli argentini -, Paz necessita di maggiore libertà di manovra per sprigionare appieno il suo potenziale. Ciò che li accomuna, tuttavia, è la classe pura e la qualità".

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