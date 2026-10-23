L'Albania rilascia il passaporto a Caprile ma la convocazione è in dubbio

Diversi media albanesi hanno pubblicato i documenti con i quali l'Albania ha rilasciato un passaporto a Elia Caprile. Il portiere del Cagliari, quindi, può teoricamente diventare convocabile per le prossime partite della nazionale di Rolando Maran, anche se serve prima attendere il via libera definitivo della Fifa.
Caprile, infatti, non ha origini albanesi ma è sua moglie a essere albanese: in un caso analogo, quello di Vitaly Janelt con la Bosnia (moglie bosniaca ma lui non aveva origine bosniache), la Fifa si era rifiutata di affiliare il giocatore alla nuova federazione tanto che poi il centrocampista ha debuttato con la Germania.
Caprile ha giocato con l'Italia U18 e U21, era stato convocato per la Nazionale il 7 novembre 2025 dall'allora ct Gennaro Gattuso ma senza mai scendere in campo.