Morata in love: "Incontrare Alice è stata la cosa più bella della mia vita"

A VERISSIMO

Nella trasmissione di Canale 5 l'attaccante bianconero, ospite insieme alla moglie, ha parlato del loro splendido rapporto

Ospite di Verissimo insieme alla moglie Alice Campello, nella trasmissione che andrà in onda sabato 10 aprile, Avaro Morata ha parlato della loro relazione, partendo dal giorno in cui si sono conosciuti: "È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie". La proposta di matrimonio, poi, è stata davvero particolare: "L'ho fatta durante lo spettacolo di un mago".

L'attaccante bianconero ha poi spiegato il perché: "Avevo in mente altre opzioni, ma alla fine ho scelto quella perché volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita. Alice è una donna speciale e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta”. Morata ha poi aggiunto parole bellissime nei confronti della moglie: "Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol”.

Alice, poi, ha voluto ricordare anche i momenti di difficoltà affrontati e superati insieme: "Nel 2018 ho vissuto il suo infortunio in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”. La coppia, in ogni caso, non vuole fermarsi a tre figli ma ha intenzione di allargare la famiglia: "Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”.