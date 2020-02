Juve, Ronaldo non si ferma mai: swiss ball con la figlia sulla pancia

Il suo gol contro il Verona non è servito per evitare alla Juve una dolorosa sconfitta e Cristiano Ronaldo si lascia alle spalle la delusione rifugiandosi in famiglia e gettandosi nell'allenamento. Il campione portoghese ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram mentre allena gli addominali con swiss ball e la figlioletta sulla pancia, un post corredato dalla didascalia "Niente scuse". L'amico ed ex compagno al Manchester United, Patrice Evra, ha commentato divertito: "Eccoci qua, quando è abbastanza è abbastanza, sto chiamando il 911".