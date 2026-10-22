Juve, la frecciata di Spalletti: "Di panchine ne fate saltare tante. Non chiedetemi di lasciare"

Intervistato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Rennes, Luciano Spalletti è stato stuzzicato anche sulle tante voci che circolano in merito al suo futuro. Seppur con un sorriso, il tecnico toscano ha lanciato una frecciata: "Voi di panchine ne fate saltare tante - ha detto a Sky Sport -. Ma non solo voi, parlo di tutti quelli che stanno attorno. Quelli contro sono più di quelli a favore in ogni situazione, è sempre stato così per me. Per cui non chiedetemi di lasciare: chiedetemi sempre di ricominciare, perché io voglio sempre ricominciare. State attenti a questo, perché altrimenti trovate pane per i vostri dentini".