Juve, la frecciata di Spalletti: "Di panchine ne fate saltare tante. Non chiedetemi di lasciare"

22 Ott 2026 - 18:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Spalletti © Getty Images

Spalletti © Getty Images

Intervistato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Rennes, Luciano Spalletti è stato stuzzicato anche sulle tante voci che circolano in merito al suo futuro. Seppur con un sorriso, il tecnico toscano ha lanciato una frecciata: "Voi di panchine ne fate saltare tante - ha detto a Sky Sport -. Ma non solo voi, parlo di tutti quelli che stanno attorno. Quelli contro sono più di quelli a favore in ogni situazione, è sempre stato così per me. Per cui non chiedetemi di lasciare: chiedetemi sempre di ricominciare, perché io voglio sempre ricominciare. State attenti a questo, perché altrimenti trovate pane per i vostri dentini".

Ultimi video

01:44
Cosmi sotto attacco

Salernitana, Cosmi sotto attacco: tensione, liti e quel cambio voce diventato virale...

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

02:18
Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

01:27
MCH MILAN BANDITI IN STAZIONE A BOURNEMOUTH 22/10 MCH

Milan, tifosi scortati allo stadio del Bournemouth

01:35
Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

01:27
United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

01:52
L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

02:13
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI-BOLOGNA 22/10 DICH

Palladino verso il Cagliari: "C'è tanto da migliorare"

01:33
Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

02:01
Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

01:40
Dani Alves, nuova vita

Dani Alves, nuova vita

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

01:36
Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

01:52
Milan a Bournemouth

Milan a Bournemouth

01:49
Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

01:44
Cosmi sotto attacco

Salernitana, Cosmi sotto attacco: tensione, liti e quel cambio voce diventato virale...

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Il Borussia Dortmund premia tifosi che non usano smartphone allo stadio: l'iniziativa
Spalletti
18:42
Juve, la frecciata di Spalletti: "Di panchine ne fate saltare tante. Non chiedetemi di lasciare"
Lorenzo Pellegrini - Roma
17:47
Roma, tegola Pellegrini: c'è lesione, tornerà in campo dopo la sosta
17:42
Juve-Rennes, le formazioni ufficiali: Spalletti con le due punte, Cambiaso dall'inizio
Samuel Chukwueze dal Villarreal per 21 mln 
16:27
Milan, per Chukwueze rischio lungo stop. Sospiro di sollievo per Gonçalo Ramos