Italia U20, Signori: "Aiuterò i giovani a fare passo verso grande sogno"

"Tornare in azzurro è un'emozione speciale e un grande motivo d'orgoglio. Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell'Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l'ultimo passo verso il loro grande sogno per essere in grado di affrontare il salto sui palcoscenici di primario interesse. Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità, sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla Figc e alla maglia azzurra". Così Giuseppe Signori nominato dalla Federcalcio, capo delegazione della nazionale U20.