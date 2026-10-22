Italia U20, Italia a novembre contro Portogallo e Svizzera

Dopo l'esperienza al La Nucía International Tournament, andato in scena dal 25 settembre al 3 ottobre in Spagna, la Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata si prepara a tornare in campo a novembre per disputare due amichevoli che, così come il precedente torneo, si inseriscono nel calendario stagionale dell'Under 20 Elite League, che vede attualmente gli Azzurrini al quinto posto in classifica, con 3 punti e una differenza reti di -2, insieme alla Svizzera. L'Italia affronterà prima i pari età del Portogallo, quarti con 3 punti e una differenza reti di +2, giovedì 12 novembre (ore 17) allo Stadio Euganeo di Padova, poi gli svizzeri lunedì 16 novembre (ore 15) allo Stadio delle Terme di Abano Terme (PD). Doppio appuntamento dal significato particolare per Giuseppe Signori, nominato lunedì capo delegazione della Nazionale Under 20 dal commissario della Figc Giovanni Malagò, che debutterà ufficialmente al fianco degli Azzurrini di Nunziata.