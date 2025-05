Inter Academy Resort Experience in Sardegna a giugno e settembre

Chia Laguna, il rinomato resort situato lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, ha il piacere di ospitare per la prima volta l’Inter Academy Resort Experience per l’estate 2025. I programmi di formazione del club finalista della massima competizione calcistica europea aggiungeranno emozione e adrenalina tra i giovani ospiti dai 5 ai 16 anni, contribuendo a creare ricordi memorabili. Rivolta a ragazze e ragazzi, l'Inter Academy Resort Experience si svolgerà per due settimane a giugno e per una settimana a settembre. Gli allenamenti quotidiani si basano su un approccio ludico-didattico - un mix di divertimento, tecnica individuale, gioco e tattica collettiva, sviluppato dagli allenatori di Inter Academy, il progetto internazionale del Club nerazzurro che diffonde il know-how tecnico, educativo e valoriale del Settore Giovanile. Ogni giornata avrà un obiettivo preciso, dalla guida della palla al controllo e passaggio, dal tiro alla sensibilità tecnica e al palleggio. Questa nuova sinergia con l’Inter Academy Resort Experience è motivo di orgoglio per il Chia Laguna, da sempre attento alla pratica sportiva e avvantaggiato da un contesto naturale straordinario, che si trasforma ogni giorno in un campo da gioco a cielo aperto.