Inter, 16 nazionali e una ripresa che non fa sconti: Inzaghi studia i carichi di lavoro

© afp

Se hai una rosa di livello la pausa per le Nazionali svuota inevitabilmente il tuo centro tecnico di allenamento: così è appunto la Pinetina in questi giorni, senza sedici giocatori in giro per il mondo, impegnati tra qualificazioni europee e mondiali. Alla ripresa, poi, l'Inter è attesa da un mini-ciclo di sei partite decisamente impegnative prima della nuova sosta di novembre: Torino fuori casa, Roma a San Siro, Atalanta a Bergamo e Frosinone a Milano in campionato, inframezzate dalla doppia sfida in Champions col Salisburgo che potrebbe già decidere il cammino dei nerazzurri nel raggruppamento europeo. Al netto degli scongiuri del caso, Inzaghi ha al momento fuori causa il solo Arnautovic, il cui rientro è adesso previsto già prima della pausa novembrina e non più come si ipotizzava subito dopo l'infortunio di Empoli per il match contro la Juve di fine mese. Nella gestione delle risorse in attacco questo cambia però non molto, fino almeno al match di ritorno contro il Salisburgo dell'otto novembre l'austriaco non dovrebbe essere a disposizione. La questione prioritaria per il tecnico nerazzurro sarò dunque gestire i carichi di lavoro, iniziando proprio con la trasferta col Torino: Thuram rientrerà in Italia mercoledì 18 ottobre, Sanchez e Lautaro Martinez non prima di giovedì 19. L'argentino sarà l'ultimo a fare ritorno alla Pinetina, 48 ore prima della ripresa del campionato (con lui anche Carlos Augusto, impegnato con il Brasile nella notte di mercoledì): al di là del volo transoceanico, sarà importante anche vedere quale minutaggio gli riserverà il ct Scaloni.