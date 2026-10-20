Il papà di Yamal scatena le polemiche: "Non ho bisogno di lavorare, sono milionario"

Nuove polemiche intorno a Mounir Nasraoui, papà di Lamine Yamal. Protagonista sui social con una diretta, l'uomo che può vantare più di 1,4 milioni di follower su Instagram, ha risposto così a chi lo invitava ad andare a lavorare: "Io non ho bisogno di lavorare, ragazzo. Io non ho bisogno di lavorare, ho milioni, grazie a Dio". Parole che hanno scatenato la rabbia di alcuni utenti, sempre più infastiditi dall'atteggiamento del papà, il cui ego è alimentato dalla fama sempre più crescente del figlio.