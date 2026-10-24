Il Gallo Belotti non si ferma più: 5 gol in 5 partite, con lui Modena sogna

Andrea Belotti si è caricato il Modena sulle spalle. Grazie alla doppietta lampo rifilata al Cesena in soli tredici minuti nell'ottavo turno di Serie B, il centravanti azzurro ha trovato la via del gol per la quarta gara di fila: un rullino di marcia che non gli riusciva da ben sei anni. Il "Gallo" è diventato l'autentico fattore in più nell'undici guidato da Galloppa.