Il Gallo Belotti non si ferma più: 5 gol in 5 partite, con lui Modena sogna

24 Ott 2026 - 17:46
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Andrea Belotti si è caricato il Modena sulle spalle. Grazie alla doppietta lampo rifilata al Cesena in soli tredici minuti nell'ottavo turno di Serie B, il centravanti azzurro ha trovato la via del gol per la quarta gara di fila: un rullino di marcia che non gli riusciva da ben sei anni. Il "Gallo" è diventato l'autentico fattore in più nell'undici guidato da Galloppa.

I suoi ultimi numeri sono di altissimo profilo: reti contro Empoli (1), Verona (1), Carrarese (1) e la recente doppietta al Cesena (2), a testimonianza di uno stato di forma straordinario. Per Belotti si tratta di cifre di grande rilievo, arricchite da un ulteriore dettaglio statistico: l'attaccante non firmava una doppietta nel campionato cadetto dal lontano 25 maggio 2014, quando con la maglia del Palermo decise la sfida finita 2-1 contro la Ternana.

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