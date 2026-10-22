Il Borussia Dortmund premia tifosi che non usano smartphone allo stadio: l'iniziativa

22 Ott 2026 - 19:18
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Il Borussia Dortmund vuole incoraggiare i propri tifosi a mettere da parte lo smartphone durante le partite allo stadio, premiando chi lo utilizza meno. Il club tedesco ha introdotto una nuova funzione nella propria applicazione, chiamata 'FanModus', che consente di accumulare punti per ogni minuto trascorso senza usare il telefono durante gli incontri casalinghi. I tifosi con i punteggi più alti potranno vincere premi, tra cui maglie autografate e buoni acquisto per lo store ufficiale. Il sistema registra il tempo durante il quale lo schermo dello smartphone rimane bloccato. Durante l'intervallo sarà possibile utilizzare il telefono, riattivando poi la funzione per il secondo tempo. La raccolta dei punti terminerà al fischio finale.

Secondo il Borussia Dortmund, quasi due terzi degli spettatori utilizzano regolarmente lo smartphone sugli spalti. "Sempre più tifosi sono infastiditi da selfie, streaming e social media in tribuna", ha spiegato il club. "Lasciate lo smartphone in tasca allo stadio e godetevi la partita con tutti i sensi", è l'invito rivolto ai sostenitori. La funzione sarà disponibile già dalla prossima partita di Bundesliga, sabato contro l'Eintracht Francoforte.

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