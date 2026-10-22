Il Borussia Dortmund premia tifosi che non usano smartphone allo stadio: l'iniziativa

Secondo il Borussia Dortmund, quasi due terzi degli spettatori utilizzano regolarmente lo smartphone sugli spalti. "Sempre più tifosi sono infastiditi da selfie, streaming e social media in tribuna", ha spiegato il club. "Lasciate lo smartphone in tasca allo stadio e godetevi la partita con tutti i sensi", è l'invito rivolto ai sostenitori. La funzione sarà disponibile già dalla prossima partita di Bundesliga, sabato contro l'Eintracht Francoforte.