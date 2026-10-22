Gian Piero Gasperini vince la 5.a edizione del Premio “Un Cuore da Leone - Gian Luigi Corti”

Va a Gian Piero Gasperini la 5° edizione del Premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente Stella d’Oro al merito sportivo.
L’allenatore della Roma ha “superato in volata” Arianna Fontana, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e Nicolò Martinenghi nel voto della giuria presieduta da Filippo Grassia e composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo italiano delle principali testate nazionali.
Passione, impegno, generosità e voglia di non mollare mai sono le caratteristiche che hanno contraddistinto Gian Luigi Corti. Il riconoscimento viene ogni anno assegnato a una figura sportiva che non si arrende di fronte alle salite - anche quelle più dure - e che intravede sempre la possibilità di vincere una nuova sfida.
“Gian Piero Gasperini non è solo un allenatore, è l'architetto di un sogno calcistico divenuto realtà. Il suo lavoro ha dimostrato che, con impegno maniacale, visione e coraggio, è possibile sfidare e superare le corazzate europee – sottolinea Michele Corti, Presidente di Stelle nello Sport - Il suo "non mollare mai" si riflette in un gioco offensivo, impavido, che non arretra di un millimetro indipendentemente dall'avversario. Generoso nel formare e lanciare i giovani talenti, Gasperini ha infuso la sua instancabile passione a Genova, Bergamo e oggi a Roma, trasformando i suoi club in solide realtà internazionali. È l'emblema della cultura del lavoro, dell'abnegazione e di uno sport vissuto con la costante voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo: parliamo di qualità appartenute anche a mio padre, riconosciute al Gasp anche da un’ampia e qualificata giuria di giornalisti delle numerose testate nazionali”.
Il riconoscimento, una speciale opera d’arte realizzata dal pittore ligure Nicola Perucca, sarà consegnato domenica 8 novembre a Genova nel tradizionale Charity Event di Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Nella magnifica cornice del Porto Antico di Genova, l’attuale tecnico della Roma, guida del Genoa tra il 2006 e il 2010 e tra il 2013 e il 2016, riceverà il Premio e l’abbraccio di tante stelle sportive della Liguria e delle massime autorità istituzionali e sportive.
Una serata di sport, spettacolo e solidarietà in cui Gasperini ritroverà la “sua” Genova grazie a Stelle nello Sport, il progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, promuovere la cultura e i valori dello sport sotto l’egida di Coni, Cip e Sport e Salute con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige e i patrocini di Porto Antico di Genova, Camera di Commercio di Genova, Usr Liguria, Università di Genova, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia e Virtus Entella.