Gian Piero Gasperini vince la 5.a edizione del Premio “Un Cuore da Leone - Gian Luigi Corti”

“Gian Piero Gasperini non è solo un allenatore, è l'architetto di un sogno calcistico divenuto realtà. Il suo lavoro ha dimostrato che, con impegno maniacale, visione e coraggio, è possibile sfidare e superare le corazzate europee – sottolinea Michele Corti, Presidente di Stelle nello Sport - Il suo "non mollare mai" si riflette in un gioco offensivo, impavido, che non arretra di un millimetro indipendentemente dall'avversario. Generoso nel formare e lanciare i giovani talenti, Gasperini ha infuso la sua instancabile passione a Genova, Bergamo e oggi a Roma, trasformando i suoi club in solide realtà internazionali. È l'emblema della cultura del lavoro, dell'abnegazione e di uno sport vissuto con la costante voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo: parliamo di qualità appartenute anche a mio padre, riconosciute al Gasp anche da un’ampia e qualificata giuria di giornalisti delle numerose testate nazionali”.