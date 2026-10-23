Genoa, De Rossi: "Con il Venezia uno scontro diretto che vale tanto"

Scontro diretto per il Genoa di De Rossi che domenica attende il Venezia al Ferraris. "Vale tanto, perché un po' tutte le partite valgono in questo momento e più si andrà avanti e più saranno pesanti. Ma questa vale tanto perché è una nostra avversaria diretta, un'avversaria che ha dei valori importanti". Ha detto il tecnico rossoblù che i prossimi avversari li ha studiati bene. "Per me ha fatto delle ottime partite nelle prime cinque-sei gare di campionato ed è stata molto sfortunata. Si è ritrovata nell'ultima, con una filosofia un po' diversa, però è sembrata molto interessante come squadra. Ovviamente mister Nicola gli dà una solidità diversa e hanno portato subito a casa punti, quindi la loro vittoria ci fa forse un favore perché ci fa capire che sono una squadra solida, una squadra in forma, una squadra con dei valori. Sarà una partita molto difficile". Sfida alla quale il Genoa arriva con un Traorè al top, "sarà titolare" ha specificato De Rossi, ma con alcuni elementi frenati in settimana da un virus gastrointestinale, come Colombo e Baldanzi sulla via del recupero. L'obiettivo è ripetere le prestazioni viste nel primo tempo con la Fiorentina e a Roma. "Sarebbe un po' banale dire che vorrei 90 minuti con la stessa padronanza che abbiamo avuto nelle due partite anche se in maniera diversa. Con la Fiorentina abbiamo gestito bene il gioco, abbiamo attaccato parecchio e abbiamo creato molto. Con la Roma invece, per mia richiesta e per strategia gara, abbiamo fatto un primo tempo che definiamo molto buono, ma che è stato un primo tempo di controllo e di aggressività, in quel piano gara siamo stati perfetti. Vorrei un'altra partita di dominio, di entrare in campo ed essere noi la squadra che fa la partita - ha spiegato De Rossi-. Sapendo che mentre stai facendo la partita contro le squadre di Mister Nicola, loro stanno facendo la loro. Quindi spesso ti attaccano, ma spesso ti stanno attaccando quando la palla ce l'hai tu. Quindi essere molto pronti in difesa preventiva, anticipata, marcature su giocatori che sembrano dormire ma che partono e ti fanno male. Una squadra che ha grande individualità e per dominare questa gara dobbiamo dominare molto bene la fase difensiva, la fase di difesa preventiva".