eFootball 2024 sbarca nel mondo degli anime

VIDEOGIOCHI

Il titolo calcistico di KONAMI si aggiorna e presenta la collaborazione con la leggendaria serie "Blue Lock"

© Ufficio Stampa Konami ha annuunciato un nuovo aggiornamento per eFootball 2024. Questo update include l’inedita collaborazione tra eFootball e la serie anime giapponese "Blue Lock". Questa collaborazione prevede nuovi oggetti in-game, bonus login, sfide e altro ancora. Durante la campagna, gli utenti potranno aggiungere ai propri Dream Team una serie di carte in edizione speciale Blue Lock, tra cui Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi come speciali omaggi login. Presenti anche due kit in edizione limitata "Blue Lock Team Red" e "Blue Lock Team White" inclusi sia nel "Blue Lock Pack: Yoichi Isagi" sia nel "Tour Event: Blue Lock 2nd Selection". Infine, raggiungendo determinati traguardi nella campagna, gli utenti potranno aggiudicarsi un incredibile bottino che comprende: 90.000 Exp., 60.000 GP, 50 Monete eFootball e altro ancora. Una collaborazione davvero redditizia!

Nuove feature e aggiornamenti del gameplay

L'ultima versione di eFootball, oltre a miglioramenti pensati per rispondere ai feedback della community e migliorare l'esperienza di gioco, introduce anche novità al gameplay. Gli utenti potranno utilizzare oggetti esclusivi per allenare fino a due attitudini individuali per giocatore. In questo modo sarà possibile personalizzare le caratteristiche dei giocatori e le loro impostazioni tattiche. Migliorate, inoltre, la difesa - la capacità dei difensori di recuperare con precisione la palla è stata potenziata - e le capacità individuali sui colpi di testa. Ciò consentirà ai giocatori abili nei colpi di testa nel mondo reale di mettere in mostra le proprie doti in-game, sia in attacco sia in difesa.

© Ufficio Stampa

eFootball Championship: Arsenal FC

Con l’avvicinarsi delle finali mondiali di Tokyo, il prossimo club a promuovere il proprio eFootball™ Championship Club Event è il gigante londinese Arsenal FC. I tifosi di tutto il mondo potranno competere per avere la possibilità di rappresentare i "Gunners" sul più grande palcoscenico eFootball™ eSports attraverso le qualificazioni online che inizieranno il 25 marzo. A ciò si aggiungono carte Big Time in edizione speciale, con tre giocatori dell'attuale rosa: Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli e Kai Havertz.