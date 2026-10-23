Frosinone, Calvani: "Anche con Atalanta in campo per vincere"

23 Ott 2026 - 16:20
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A due giorni dalla sfida contro l'Atalanta, in programma a Bergamo domenica alle 15, il difensore Gabriele Calvani ha presentato una gara che dovrà regalare al Frosinone ulteriori certezze e continuità di risultati dopo 13 punti in 7 partite, il sesto posto e la vittoria venerdì scorso col Sassuolo. Calvani ha rassicurato sulle proprie condizioni, dopo l'affaticamento accusato la scorsa settimana al flessore destro. "Sto bene, ho recuperato dal problema muscolare. Mi sono allenato tutta la settimana con la squadra", ha premesso il giocatore, pronto a rientrare in campo al centro della difesa. L'attenzione è rivolta alla trasferta contro l'Atalanta, avversaria di alto livello nonostante il momento negativo (4 sconfitte nelle ultime 5 gare) e il ko di ieri in Conference contro l'Ajax. Tuttavia l'approccio dei giallazzurri non cambierà. "L'Atalanta è una squadra forte e affermata - osserva Calvani - Noi non ci preoccupiamo dell'avversaria, andiamo dritti per la nostra strada, certi del fatto che siamo forti. Scendiamo sempre in campo per vincere". Calvani ha poi individuato nella compattezza e condivisione delle idee i principali punti di forza del Frosinone. "Penso che la nostra forza siano le idee e andiamo tutti dritti verso la stessa direzione - sottolinea il difensore dell'Under 21 - Questo ci permette di esaltarci anche singolarmente". Un'identità di gioco condivisa, secondo il calciatore, consente al Frosinone di ammortizzare il salto di categoria: "L'idea di gioco di Alvini permette di colmare il gap tra la Serie A e la Serie B", sostiene infatti Calvani. Nel corso della conferenza stampa non è mancato un riferimento al rapporto con l'allenatore, nei confronti del quale Calvani ha espresso riconoscenza per il percorso compiuto nelle ultime due stagioni. "Sono molto grato al mister per queste due stagioni - ammette il centrale ex Genoa - Dal punto di vista umano il tecnico è sempre stato trasparente nei miei confronti. Io ho sempre dato tutto me stesso". All'orizzonte c'è anche un calendario particolarmente impegnativo, con tre partite nell'arco di sette giorni: domenica la trasferta in casa dell'Atalanta e poi il doppio turno interno giovedì contro il Lecce e domenica col Torino. Una situazione che richiederà attenzione nella gestione delle energie e nella preparazione degli incontri. "Dobbiamo pensare gara per gara anche per prepararle e recuperare dal punto di vista fisico". Infine Calvani ha escluso cali di intensità anche in caso di vantaggio. "Crediamo molto in quello che facciamo - sostiene Calvani - Non ci passa minimamente nella testa di fare altro o abbassare il ritmo anche se stiamo vincendo. Le idee del mister sono queste e noi ci crediamo".

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