Frosinone, Alvini: "Con più attenzione oggi potevamo vincere"

"Non siamo una squadra allegra o sbarazzina, noi vogliamo determinare la partita per vincere. Poi oggi abbiamo commesso troppi errori. Oggi con più attenzione vinciamo, abbiamo concesso troppo e loro hanno avuto occasioni enormi". Così l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini commenta ai microfoni di Dazn lo spettacolare 4-4 contro l'Atalanta. "Il rigore? Poteva essere valutato in maniera diversa, ma l'accettiamo e ormai è andata", ha aggiunto. "Il mio percorso? Il calcio cambia in continuazione e anche rispetto alla precedenza esperienza (con la Cremonese, ndr) c'è stato uno studio per avere una identità forte e voler determinare le partite. Qui a Frosinone ho sposato questa idea con la società e la stiamo portando avanti. La maturità e il percorso è quello che è cambiato", ha dichiarato ancora Alvini.