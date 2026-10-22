Francia, polizia chiede rinvio Psg-Lione per timore di disordini

La polizia francese ha chiesto il rinvio della partita tra Paris Saint-Germain e Lione, in programma domenica alle 20.45, per il timore di nuovi disordini dopo le violente proteste che hanno scosso il Paese nel fine settimana. Secondo il quotidiano sportivo L'Équipe, la sfida della Ligue 1 potrebbe essere spostata a lunedì. Le autorità temono che gli assembramenti legati agli eventi sportivi possano favorire nuove violenze, mentre il movimento dei Gilet gialli e i sindacati si preparano a nuove manifestazioni. Nel fine settimana, secondo le cifre riportate dai media francesi, oltre 2.400 persone sono state arrestate e migliaia di attività commerciali sono state saccheggiate o danneggiate. La tensione ha già imposto modifiche al calendario calcistico: la partita tra Tolosa e Troyes è stata spostata da sabato a domenica, mentre l'incontro di seconda divisione tra Montpellier e Red Star è stato rinviato a lunedì. Martedì, in occasione della sfida di Champions League tra Psg e Barcellona, erano stati schierati circa 5.000 agenti, comprese unità speciali dotate di cannoni ad acqua. Un eventuale rinvio di Psg-Lione si sovrapporrebbe alla cerimonia del Pallone d'Oro, prevista lunedì, alla quale sono attesi diversi giocatori del club parigino tra i candidati ai principali riconoscimenti individuali.