Football Manager 27 si gioca gratis dal 29 ottobre al 3 novembre

21 Ott 2026 - 10:38
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© Ufficio Stampa

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Come ogni nuova stagione calcistica, torna la voglia di crederci, e Football Manager è il luogo dove quelle ambizioni si trasformano in decisioni. Quest’anno, la prima grande scelta per gli aspiranti allenatori sarà più semplice perché Football Manager 27 sarà disponibile gratuitamente su PC/Mac dal 29 ottobre al 3 novembre.

A partire dalle 18:00 GMT del 29 ottobre, fino alle 18:00 GMT del 3 novembre, sarà possibile provare la versione di anteprima di FM27 gratis su Steam, Epic, Microsoft Store, Xbox Game Pass e PC Game Pass. Non sarà necessario registrarsi ma basterà scaricare il gioco sulla propria piattaforma preferita per iniziare la propria avventura in panchina.

Rendere gratuito da giocare un titolo annuale, con tutte le modalità di gioco disponibili, è considerato un possibile primato per il settore e rappresenta un ulteriore passo negli sforzi di Sports Interactive per sostenere la propria community di giocatori. Quest’anno, quindi, i fan di tutto il mondo potranno provare direttamente la versione di anteprima di FM27 senza alcun costo iniziale.

A supporto di questa iniziativa, la finestra per il preacquisto di FM27 sarà aperta solo durante il periodo di prova gratuito, offrendo ai giocatori uno sconto del 10% sul gioco completo e l'accesso continuato alla versione di anteprima tra il 3 novembre e la data d'uscita del 10 novembre. Gli utenti Game Pass potranno proseguire le loro carriere attraverso il loro abbonamento. Coloro che hanno pre-acquistato il gioco, potranno mantenere i progressi fatti durante il periodo di prova gratuito nella versione di anteprima a pagamento. La carriera potrà proseguire poi anche nel gioco completo, disponibile dal 10 novembre, senza dover ripartire da capo.   

FM27 introduce un'interfaccia migliorata e una navigazione più intuitiva, per offrire un'esperienza ancora più immersiva. Questo è possibile grazie alle novità introdotte, tra cui figurano un nuovo sistema di modifiche tattiche che permette di apportare in tempo reale cambiamenti tattici che comprendono più istruzioni; un sistema di misurazione e comprensione dell’efficacia tattica; e la possibilità di decidere con quale frequenza il gioco interrompe l’elaborazione per mostrare aggiornamenti e informazioni. A queste si aggiungono una veste grafica migliorata per i matchday, il ritorno di diverse funzionalità e il ripristino di alcuni comportamenti familiari ai giocatori.

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