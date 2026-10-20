Fofana punzecchia il Milan: "C'erano altri modi per gestire la situazione, ma non provo rancore"

Non se la passano male gli epurati estivi di Ruben Amorim. Chi non ha rammarico, per sua stessa ammissione, è Youssouf Fofana, che con Nkunku ha trovato nuovi lidi in cui rinascere. Tuttavia, il centrocampista non sembra aver digerito lo strappo dal Milan, che lo ha accompagnato alla porta dopo un periodo "di prova" con il tecnico portoghese. In un'intervista concessa a "El Pais" il francese ha riconosciuto: "C'erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto loro e non c'è rancore. Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e hanno la squadra che volevano."