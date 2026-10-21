Figc, dopo il Caso Malagò chiesti chiarimenti al Coni sul tema tesseramento

21 Ott 2026 - 18:41
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La Figc ha richiesto chiarimenti al Coni in merito al tema tesseramento per il commissario Malagò e per tutti i consiglieri. È quanto emerge dalla riunione informale con gli ex consiglieri federali, i rappresentanti delle Leghe e delle componenti che hanno diritto di voto, convocata dal commissario della Figc, Giovanni Malagò. La richiesta punta a chiarire la posizione del commissario stesso in merito alla possibilità che quest'ultimo possa tesserarsi senza che si configuri un conflitto d'interessi, durante il mandato commissariale, in vista della scadenza delle candidature alla presidenza federale, prevista il 4 novembre, e delle elezioni in programma il 14 dicembre. "Ho semplicemente chiesto un chiarimento sulle dinamiche di tutte le componenti, non sono entrato in un caso specifico", le parole di Malagò a margine della proiezione del docufilm "Federica - L'ultima Olimpiade". In merito alla posizione del segretario generale Brunelli, invece, Malagò ha spiegato ai cronisti presenti come si stiano "facendo dei ragionamenti condivisi. Ho semplicemente parlato di quello che è lo stato dell'arte. Ho raccontato che c'è la condivisione di un percorso che sto portando avanti con il segretario generale", conclude.

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