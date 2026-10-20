Fifa: Infantino in Giappone per vertice con Afc, obiettivo rielezione

La campagna di Gianni Infantino per la rielezione a presidente della Fifa farà tappa questa settimana in Giappone, dove mercoledì è previsto un incontro con la Confederazione calcistica asiatica (AFC). Ciò avviene dopo che, la scorsa settimana a Zurigo, in Svizzera, Infantino si è scusato con il Consiglio direttivo della Fifa - composto da 37 membri e da lui presieduto - per gli "errori" commessi nell'elaborazione di un piano, poi accantonato, che prevedeva la cessione di diritti legati alla Coppa del Mondo per un valore di 4,2 miliardi di dollari. L'incontro in programma con i vertici del calcio asiatico si terrà in un hotel a cinque stelle a Tokyo, con una partecipazione dei media fortemente limitata. Secondo quanto riportato da 'The Athletic', lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente dell'AFC, che inizialmente si era opposto a Infantino e al suo progetto di creare una società sussidiaria per la gestione della Coppa del Mondo, potrebbe aver assunto una posizione più vicina a quella del presidente della Fifa. Infantino ha proposto ai suoi critici una revisione aperta e indipendente delle procedure decisionali della Fifa. Secondo un conteggio dell'Associated Press, Infantino è vicino a ottenere la maggioranza semplice dei voti delle 211 federazioni affiliate alla FIFA, necessaria per essere rieletto a marzo per un quarto mandato. Alcuni dei voti decisivi potrebbero arrivare dall'Asia.