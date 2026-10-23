Fabregas: "Il Sassuolo è una bella squadra e Aquilani sempre in crescita"

"Conosco bene Aquilani, ci siamo conosciuti in Serie B, abbiamo parlato una volta e registra una crescita costante. A Catanzaro faceva cose molto interessanti e sono molto contento che gli stia andando bene, il Sassuolo è una bella squadra": Cesc Fabgregas dopo l'exploit in Champions League punta ad allungare anche in campionato, con il Como impegnato contro il Sassuolo domani al Sinigaglia. Anche il presidente Suwarso ha riservato parole di elogio ad Aquilani ma Fabregas non teme alcuna concorrenza: "Non ho mai pensato di andare via, se lo facessi sarebbe la mia fine ma ho grande stima per lui". "La sfida di questa stagione - dice il tecnico - è saper gestire tutto e quindi anche gli infortuni. Dobbiamo credere nella rosa completa. Giocherà chi penso stia meglio. Dobbiamo continuare a crescere come squadra. Gli infortunati sono gli stessi dell'altro giorno. Liberali ha problema piccolo e domani non credo ci sarà. Neanche Kean, ma potrebbe esserci. Ora non posso garantirlo".