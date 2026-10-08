Ex nazionale tedesco Kramer colleziona carte Pokemon per 400mila euro

Una collezione di carte Pokemon dal valore stimato di 400mila euro, considerata non soltanto una passione, ma anche un vero e proprio investimento. È quella dell'ex calciatore della nazionale tedesca Christoph Kramer, campione del mondo nel 2014, che raccoglie le celebri carte collezionabili fin dall'infanzia. "Colleziono carte Pokemon dal 1999, possiedo l'intera prima edizione in inglese e non cederei la mia collezione per tutto l'oro del mondo", ha raccontato il 36enne come riporta la Dpa, definendola una passione ma anche un "vero investimento". "Stimo che valga circa 400mila euro", ha aggiunto. Kramer è convinto che oggetti come le carte Pokemon rappresentino una nuova forma d'arte per la sua generazione. "Sono fermamente convinto che la nostra generazione, quando avrà 50 o 60 anni, non appenderà più alle pareti quadri classici, ma preferirà incorniciare sotto vetro le carte Pokemon", ha spiegato. L'ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach, oggi opinionista televisivo, podcaster e scrittore, colleziona anche altri oggetti vintage. "Mi sono procurato anche il primo iPhone, ancora nella confezione originale sigillata. Oggetti come le vecchie carte collezionabili, pezzi vintage rari o maglie da calcio retrò sono per me la vera arte del nostro tempo", ha affermato. "Naturalmente ha molto a che fare con la nostalgia, perché amo questi oggetti della mia infanzia", ha concluso Kramer, che ha recentemente pubblicato il suo secondo romanzo, 'Wolkenberuehrpunkt' ('Laddove si toccano le nuvole').