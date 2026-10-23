Domenica il Clasico su Mediaset, Yamal-Mbappé è anche sfida per Pallone d'Oro

Lamine Yamal e Kylian Mbappé sperano entrambi di vincere il Pallone d'Oro lunedì sera, quando parteciperanno alla cerimonia di premiazione parigina per il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio. Ma il giorno prima, le due stelle puntano a brillare in una sfida diretta a Barcellona. Il Real Madrid di Mbappé farà visita al Barcellona di Yamal, già a sei punti di distanza dai campioni in carica della Liga dopo nove giornate. La pressione è quindi tutta sulla squadra di Jose Mourinho, terzo in classifica dietro all'Atletico Madrid, che dovrà almeno evitare di perdere ulteriore terreno. Nonostante le votazioni dei giornalisti per il Pallone d'Oro si siano concluse a settembre, l'attenzione dei tifosi sul premio è cresciuta costantemente in vista della cerimonia di lunedì. Questo rende il Clásico (in diretta dalle 21 su Italia 1) il palcoscenico ideale per Yamal e Mbappé per presentare le proprie argomentazioni al pubblico. Tra gli altri principali candidati al premio figurano il vincitore dello scorso anno Ousmane Dembélé, Harry Kane e il 39enne Lionel Messi. Yamal ha iniziato la stagione in modo strepitoso dopo aver contribuito alla vittoria della Spagna ai Mondiali di luglio, battendo la Francia di Mbappé in semifinale e l'Argentina di Messi in finale. Il diciannovenne ha già segnato 10 gol e fornito 10 assist tra Liga e Champions League, oltre a quattro reti con la nazionale spagnola, in questa stagione. Mbappé, dal canto suo, è implacabile sotto porta. L'attaccante ha segnato 12 gol in altrettante partite e, insieme al portiere Thibaut Courtois, sta tenendo un Real Madrid altrimenti incostante a stretto contatto con il Barcellona.