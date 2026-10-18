Lecce, Di Francesco: "La miglior prestazione da quando sono a Lecce"

"È stata la miglior prestazione da quando sono a Lecce, non per le reti segnate o per il risultato finale, ma per la qualità del gioco. Ho visto la mia squadra giocare il calcio che mi piace, il 4-3-3 proprio come voglio io". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo il 3-0 in trasferta del Lecce a Udine. "Equilibrio e continuità fanno sempre la differenza - ha aggiunto -. Sono anche felice perché la nostra condizione fisica è in costante crescita. L'avevamo improntata non per essere pronti all'avvio della Serie A ma per essere competitivi durante l'intera stagione. Oggi la vittoria è di squadra, l'atteggiamento è stato perfetto anche da parte di tutti coloro che sono subentrati".