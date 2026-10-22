Dal vivaio alla notte europea con il Rennes: la favola di Merola con la Juventus

Una favola che prende forma e una maglia che profuma di futuro. Antonio Stefano Merola entra ufficialmente nell'elenco dei convocati della Juventus per l'impegno di stasera in Europa League contro il Rennes, per il giovane talento dell'attacco bianconero, plasmato nel settore giovanile e promosso quest'anno nella Next Gen, è giunto il momento del debutto tra i grandi. Dietro questa chiamata c'è infatti la maturazione costante del ragazzo, un'annata trascorsa da trascinatore in Primavera e il primo impatto con la Serie C nonostante un vissuto personale segnato da prove molto complesse. Grazie a dribbling, accelerazione ed estro, Merola ha tutte le carte in regola per accendere il match e mettersi in luce agli occhi di Spalletti.
Dal vivaio al calcio professionistico
Nativo di Torino (il 5 gennaio 2007), Merola ha svolto l'intero iter formativo in maglia bianconera. Un cammino metodico, dai primi calci fino alla Primavera, contesto in cui ha trovato una continuità di rendimento che gli ha spalancato le porte del salto di categoria. La dirigenza ha dimostrato di voler blindare il suo talento anche a livello contrattuale: al primo accordo da pro del febbraio 2025 è seguito, nell'estate 2026, il prolungamento fino al 2028, a testimonianza di quanto la società scommetta sulle sue qualità.
Nella passata stagione tra i giovani ha lasciato un segno tangibile con reti e assist di pregevole fattura. L'ingresso nella Juventus Next Gen ha poi alzato l'asticella delle difficoltà. Merola si è adattato rapidamente alla categoria mettendo in mostra il proprio carattere e la chiamata in prima squadra rappresenta ora un altro passo naturale nel suo percorso di crescita.
Caratteristiche tecniche
Merola fa dell'uno contro uno il suo marchio di fabbrica. La capacità di saltare l'uomo nello stretto, i cambi di ritmo e l'abilità nel creare superiorità sono i tratti distintivi del suo repertorio e anche dal punto di vista tattico offre diverse soluzioni: può giocare sulla fascia sinistra per puntare il fondo o rientrare verso il centro, oppure tra le linee o anche da seconda punta.
Il dramma personale e la forza di reagire
La parabola di Merola acquisisce un valore ancora più forte se letta attraverso le vicende extracalcistiche. Nel corso della sua giovane vita, l'attaccante ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre e, a breve distanza, con la lesione del legamento crociato. Due ostacoli pesantissimi sopraggiunti all'inizio della sua carriera. L'infortunio lo ha costretto a un lungo stop e a una complessa fase di recupero. Ecco perché la chiamata di Spalletti è prima di tutto la vittoria della determinazione. La casacca numero 51 rappresenta il simbolo di una nuova ripartenza: il talento non manca e la voglia di emergere è tanta. Per Merola è il momento di mostrare fino a dove può spingersi.