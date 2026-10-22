Dal vivaio alla notte europea con il Rennes: la favola di Merola con la Juventus

La parabola di Merola acquisisce un valore ancora più forte se letta attraverso le vicende extracalcistiche. Nel corso della sua giovane vita, l'attaccante ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre e, a breve distanza, con la lesione del legamento crociato. Due ostacoli pesantissimi sopraggiunti all'inizio della sua carriera. L'infortunio lo ha costretto a un lungo stop e a una complessa fase di recupero. Ecco perché la chiamata di Spalletti è prima di tutto la vittoria della determinazione. La casacca numero 51 rappresenta il simbolo di una nuova ripartenza: il talento non manca e la voglia di emergere è tanta. Per Merola è il momento di mostrare fino a dove può spingersi.