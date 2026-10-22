Crystal Palace, gli animalisti chiedono lo stop al volo dell'aquila

L'organizzazione per i diritti degli animali Peta ha rivolto un formale appello al Crystal Palace affinché il club di Premier League rinunci all'impiego dell'aquila viva Phoenix prima dei match casalinghi a Selhurst Park. In una lettera indirizzata alla ceo della società londinese, Sharon Lacey, l'associazione ha sottolineato come "uno stadio illuminato, pieno di tifosi rumorosi, non è un posto per animali", evidenziando che il caos e la confusione degli spalti rischiano di spaventare e disorientare il rapace, esponendo sia l'animale sia i presenti a potenziali pericoli. Soprannominato "Eagles" dal 1973, il club inglese aveva introdotto per la prima volta un'aquila dal vivo nello stadio nel 2010 con lo storico rapace Kayla (scomparso nel 2020), per poi debuttare con la nuova mascotte Phoenix nell'agosto 2024 contro il West Ham, usanza ora fortemente contestata dagli animalisti.